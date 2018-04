Regisseur Miloš Forman overleden

De Tsjechische regisseur Miloš Forman is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend met films als One Flew over the Cuckoo’s Nest, Amadeus en The People vs. Larry Flynt en met de musical Hair. Hij won twee keer een Oscar voor beste regisseur. Hij was korte tijd ziek, liet zijn vrouw zaterdag weten aan het Tsjechische persbureau CTK.

Forman verloor op jonge leeftijd zijn ouders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten. Zijn vader overleed in concentratiekamp Buchenwald, zijn moeder in Auschwitz. Hij begon als regisseur in Tsjechoslowakije, maar na de Sovjet-inval in 1968 vluchtte hij naar de Verenigde Staten.

One Flew over the Cuckoo’s Nest is een van de weinige films die alle belangrijke Oscars tegelijk wist te winnen: beste film, beste hoofdrolspeler, beste hoofdrolspeelster, beste regisseur en beste scenario. Amadeus won acht Oscars, waaronder beste hoofdrolspeler, beste film en beste regisseur.