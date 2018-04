Diana Matroos gaat Buitenhof presenteren

Diana Matroos (46) wordt vanaf september presentator van het televisieprogramma Buitenhof. Zij neemt de plaats in van Marcia Luyten, die werkt aan een biografie van koningin Máxima, meldt de VPRO.

Journaliste Matroos presenteert nu bij BNR Nieuwsradio het programma Beeldbepalers. De VPRO is blij met haar komst. ,,Met Matroos haalt Buitenhof een ervaren interviewer in huis met grote financieel-economische kennis. Een vrouw ook, die onverschrokken opkomt voor waarden die essentieel zijn in onze samenleving”, aldus hoofdredacteur Stan van Engelen.

Buitenhof wordt komend seizoen gepresenteerd door Matroos (VPRO), Paul Witteman (BNNVARA) en Jort Kelder (AVROTROS).