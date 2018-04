Pulitzer Prize voor Weinstein-onthullingen

De drie journalisten die het seksschandaal rond filmproducent Harvey Weinstein aan het licht brachten met reportages in The New York Times en The New Yorker hebben een Pulitzer Prize gewonnen. Dit werd maandag door de jury van de Columbia University in New York bekendgemaakt.

Jodi Kantor, Megan Twohey en Ronan Farrow stonden met hun berichten in oktober 2017 aan de wieg van de #MeToo-beweging van slachtoffers van seksueel geweld.

The New York Times en The Washington Post kregen een Pulitzer Prize voor hun verslag van het onderzoek naar de Russische betrokkenheid bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De Pulitzer Prize is de belangrijkste Amerikaanse prijs voor journalistiek, literatuur, theater en muziek. De onderscheiding wordt al sinds 1917 uitgereikt. Joseph Pulitzer, een Amerikaanse krantenmagnaat, stelde de prijs in.