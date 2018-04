Hedy d’Ancona kiest kunstenaressen voor expo

Hedy d’Ancona, feministe en voormalig cultuurminister, heeft dertig kunstenaressen uitgezocht voor een tentoonstelling in Museum Gouda: ‘Vrouwen van Museum Gouda’. Ze kon kiezen uit werken van vrouwelijke kunstenaars die al in het bezit van dit museum zijn.

Directeur van Museum Gouda Josine de Bruyn Kops (1976-1986) was een van de voorvechters van een betere positie van vrouwen in de beeldende kunst, aldus een woordvoerster van het museum. ,,Vanaf 1980 was het verzamelen van vrouwelijke kunstenaars een van haar speerpunten. Daarin stond zij niet alleen, Liesbeth Brandt Corstius deed bijvoorbeeld hetzelfde in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. In die tijd werd ook de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst opgericht en het feministisch kunstmagazine Ruimte.”

Hedy d’Ancona (80) koos voor de expositie, die van half mei tot eind januari te zien zal zijn, werk van onder anderen Charley Toorop, Marlene Dumas, Marjolijn van den Assem en Lydia Schouten.