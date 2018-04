De Persgroep positief ondanks lagere winst

Het Belgische mediabedrijf De Persgroep heeft zijn nettowinst het afgelopen jaar met ruim een kwart zien dalen. De opbrengsten van het bedrijf, dat eigenaar is van onder meer het AD, de Volkskrant en Trouw, bleven nagenoeg gelijk, maar door hogere uitgaven en enkele forse afboekingen bleef er onder de streep uiteindelijk toch minder over.

De nettogroepswinst zakte in 2017 van 44,4 miljoen naar 31,9 miljoen euro. De Persgroep schrijft al jaren flinke bedragen af. Op goodwill, een term die iets zegt over de bedrijfswaarde, werd 77,7 miljoen euro afgeboekt. Een jaar eerder was dat al een bijna even groot bedrag.

De Persgroep kijkt niettemin tevreden terug op het voorbije jaar. Het wijst daarbij op de stabiele omzet en het slechts licht gedaalde bedrijfsresultaat. Met name in Nederland ging het allemaal wat beter dan door het bedrijf was voorspeld, ondanks het teruglopende marktaandeel van radiozender Qmusic.