Financiële topvrouw RTL Nederland vertrekt

Vivienne de Leeuw, de financiële topvrouw van RTL Nederland, stapt per direct op. Aanleiding is een ,,verschil van mening over de nieuwe organisatiestructuur die voortvloeit uit de strategische koers die RTL gaat varen”, laat De Leeuw weten in een persbericht.

Haar taken worden tot het eind van het jaar overgenomen door Rik Welling, de directeur strategie van het mediaconcern.

Donderdag deelt RTL de nieuwe koers met het personeel. Een woordvoerster wil niet vooruitlopen op wat die nieuwe koers inhoudt.

Onlangs vertrok ook programmadirecteur Marco Louwerens bij RTL. Hij maakt de overstap naar Talpa, het mediabedrijf van John de Mol.

RTL Nederland heeft het moeilijk en sloot 2017 af met mindere resultaten. De moeizame Nederlandse advertentiemarkt blijft een blok aan het been voor het bedrijf dat de markt voor televisiespotjes zag krimpen. Eerder bleek al uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO) dat de RTL-zenders in Nederland marktaandeel verliezen. De Nederlandse tak van het Luxemburgse mediabedrijf investeerde verder in online-aanbieder van films en series Videoland, die concurreert met bijvoorbeeld Netflix.