Nicci French pakt koppositie Boeken Top 10

AMSTERDAM – Het is weer raak voor succesvolle schrijvers Nicci Gerrard en Sean French. Het nieuwe boek van het Britse duo, De dag van de doden, komt deze week binnen op de eerste plaats van de Boeken Top 10.

Met De dag van de doden komt er een einde aan de achtdelige reeks over psychoanalytica Frieda Klein. De zeven vorige delen hadden allen de naam van een dag in de titel. De reeks begon in 2011 met Blauwe maandag en vorig jaar kwam het zevende deel met de titel Zondagochtend breekt aan uit. Meerdere delen uit de serie behaalden de nummer 1-positie in de bestellerlijst.

Door de entree van Nicci French is Onder de Italiaanse zon van Santa Montefiore de koppositie kwijt. Het boek zakt af naar plaats 3. Stephen Fry staat net als vorige week op de tweede plaats met Mythos.

In de Top 10 staan nog drie nieuwe binnenkomers van de Bestseller 60. M.J. Arlidge neemt met Klein klein kleutertje de vierde plaats in. De populaire Noorse schrijver Jo Nesbø komt binnen op plek 9 met Macbeth en barbecue-expert Jord Althuizen vindt zichzelf terug op de tiende plaats met Smokey goodness 3.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Nicci French – De dag van de doden

2. (2) Stephen Fry – Mythos

3. (1) Santa Montefiore – Onder de Italiaanse zon

4. (-) M.J. Arlidge – Klein klein kleutertje

5. (43) Judith Visser – Zondagskind

6. (5) Paolo Cognetti – De acht bergen

7. (4) Femke Halsema – Macht en Verbeelding

8. (3) Frank Krake – De laatste getuige

9. (-) Jo Nesbø – Macbeth

10. (-) Jord Althuizen – Smokey goodness 3