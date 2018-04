‘Roer moet om’ bij Cobra Museum

Het roer moet om bij het Cobra Museum in Amstelveen, vindt de plaatselijke wethouder van Financiën Herbert Raat (VVD).

,,De financiële positie van het Cobra Museum is slecht. De gemeente maakt jaarlijks een bijdrage van ruim een miljoen euro over. Toch geeft het museum al een paar jaar tonnen meer uit dan er binnenkomt. Het belangrijkste probleem is dat ze te weinig bezoekers trekken”, aldus de politicus op zijn weblog. De gemeente zal ,,niet ongelimiteerd geld storten”, waarschuwt de wethouder.

Hij zegt samen met zijn cultuurcollega Maaike Veeningen aan de slag te zijn met ,,scenario’s”. Het is intussen tijd dat bestuur en directie ,,met nieuw elan aan de slag gaan”, vindt hij. ,,Hoe mooi zou het zijn om bijvoorbeeld een samenwerkingsverband te starten met Het Rijksmuseum of met andere musea en geweldige tentoonstellingen naar Amstelveen te halen. Ook moet er een echt constructieve samenwerking komen met het museum Jan van der Togt.”

Het Cobra museum, dat verder nog niet op de mededelingen van de wethouder wil reageren, trok de laatste vijf jaar volgens eigen zeggen jaarlijks gemiddeld tussen de 55.000 en 95.000 bezoekers.