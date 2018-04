Geen vervolging na dood Prince

Justitie in de VS gaat niemand vervolgen voor de dood van popster Prince. Dat heeft de aanklager Mark Metz in Chaska, in de Amerikaanse staat Minnesota, donderdag bekendgemaakt. Onderzoekers hebben tevergeefs gezocht naar de herkomst van de pillen die Prince uiteindelijk fataal werden en die de stof fentanyl bevatten, aldus de aanklager.

De 57-jarige Prince werd op 21 april 2016 levenloos aangetroffen in een lift op zijn complex Paisley Park in de voorstad Chanhassen bij Minneapolis. Onderzoek wees uit dat hij was bezweken door een overdosis fentanyl, een opiaat. Volgens de aanklager had Prince nagemaakte pillen geslikt.

,,We hebben eenvoudigweg onvoldoende bewijs om iemand in staat van beschuldiging te stellen in verband met de dood van Prince”, meldde Metz na twee jaar onderzoek. Volgens hem is er geen bewijs dat Prince wist dat hij pillen met fentanyl slikte. Ook is er geen recept van een arts gevonden. Fentanyl is een opiaat dat dertig tot vijftig keer sterker is dan hero├»ne.

Prince bleek in het jaar voor zijn dood te hebben geworsteld met een verslaving aan pijnstillers. De dag voor hij overleed, schakelde zijn omgeving een verslavingsexpert in om hem te komen behandelen. Die was bij het gezelschap dat de popster de volgende dag dood in de lift aantrof.