Lars von Trier na jaren weer welkom in Cannes

Filmmaker Lars von Trier is na zeven jaar weer welkom op het filmfestival van Cannes. Zijn film The House That Jack Built is toegevoegd aan het officiële programma van het festival, dat van 8 tot 19 mei plaatsvindt.

Von Trier was jarenlang persona non grata nadat hij in 2011 zijn sympathie voor Adolf Hitler had uitgesproken. De Deense regisseur zei tijdens een persconferentie over zijn film Melancholia begrip te hebben voor de nazi-leider, ,,ook al deed hij enkele verkeerde dingen”.

De komst van Von Trier naar Cannes is niet helemaal een verrassing. Artistiek leider Thierry Frémaux zei eerder deze week al dat de festivaldirectie ,,bezig is geweest om de persona non grata-status te schrappen”. ,,De directieleden zijn in de veronderstelling dat het wellicht tijd is om hem weer een plek als filmmaker te geven.”

The House That Jack Built wordt buiten competitie vertoond. Dat betekent dat de film, met onder anderen Matt Dillon en Uma Thurman, niet meedingt naar de Gouden Palm.