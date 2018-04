Grote prijs voor Judith Herzberg

Schrijfster Judith Herzberg krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren 2018 (40.000 euro), meldt de Taalunie. De Prijs der Nederlandse Letteren wordt afwisselend uitgereikt door de Nederlandse en de Belgische koning. In november krijgt Herzberg de onderscheiding uit handen van koning Willem-Alexander.

,,Herzbergs po√ęzie is hartverscheurend eenvoudig en juist daardoor complex. Haar precieze observaties uit het dagelijks leven leggen iets essentieels van het menselijk verkeer bloot. Haar toon is altijd natuurlijk, zo natuurlijk dat die alleen maar het gevolg kan zijn van een enorme beheersing van taal en vorm, van techniek. Die beheersing blijkt ook uit de manier waarop ze klank gebruikt. Haar taal nadert de muziek”, aldus de jury.

Judith Herzberg (83) debuteerde in 1963 met de dichtbundel Zeepost. Daarna volgden vele bundels en sinds de jaren zeventig ook toneelstukken, zoals ‘Leedvermaak’ over het zwijgen over oorlogservaringen. Verder schrijft ze proza.

In 1997 kreeg Herzberg ook al de P.C. Hooftprijs voor haar hele oeuvre.