Zweedse dj Avicii (28) overleden

De Zweedse dj Avicii (28) is plotseling overleden. Hij werd vrijdagmiddag dood gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman, meldt zijn Amerikaanse vertegenwoordigster. ,,De familie is er kapot van en we vragen iedereen om hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.”

De Zweedse artiest, echte naam Tim Bergling, gaf al sinds 2016 geen optredens meer vanwege gezondheidsproblemen.

Avicii is onder meer bekend van de hit Hey Brother. In de meest recente top 100 van het Britse blad DJ Mag staat hij op plaats 28.