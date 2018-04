Avicii geen slachtoffer van misdrijf

Een tweede lijkschouwing op het lichaam van Avicii heeft opnieuw geen tekenen van een misdrijf opgeleverd. Dat heeft een woordvoerder van de politie in Oman gezegd tegen de BBC. Wat wel de oorzaak van het overlijden van de Zweedse dj is, is nog steeds niet bekend.

Avicii, de artiestennaam van Tim Bergling, werd vrijdag dood aangetroffen in een resort in Muscat. Zaterdag liet de politie al weten dat er geen aanwijzingen waren dat de dj en producer slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het management van Avicii liet tot dusver niets los over wat er is gebeurd in het hotel waar hij werd gevonden.

Volgens de BBC zijn de nabestaanden van de 28-jarige Avicii in Oman aangekomen om zijn lichaam op te halen en naar zijn thuisland Zweden te vervoeren.