Expositie Alex van Warmerdam in EYE

In een speciaal ontworpen tentoonstelling besteedt filmmuseum EYE deze zomer aandacht aan regisseur Alex van Warmerdam (1952). De expositie onder de noemer ‘L’histoire kaputt’ laat personages, objecten en situaties tot leven komen in een bijzondere setting die is omringd door groot geprojecteerde scènes uit films van Van Warmerdam.

De tentoonstelling, die op 10 juni opent en tot 2 september duurt, laat de nuchtere verbeelding en eigenzinnigheid van de film- en theatermaker, schrijver en schilder zien. Van Warmerdam heeft negen speelfilms geregisseerd, die volgens het Amsterdamse museum allemaal ,,tot in het kleinste detail de handtekening van de maker dragen”. ,,Handeling, mise-en-scène en art-direction zijn strak gechoreografeerd, de vertelvorm vaak onconventioneel – niet zelden breekt geweld naar buiten en vallen er scenariotechnisch onvermijdelijke doden”, aldus EYE.

Dit is ook terug te vinden in de tentoonstelling, die Van Warmerdam zelf samenstelt met nieuwe films, installaties en objecten.