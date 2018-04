Edwin Evers verrast met ridderorde

Edwin Evers heeft donderdag in Hardenberg een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De presentator van Evers Staat Op ontving het lintje tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter in zijn woonplaats.

Edwin Evers ontvangt de onderscheiding voor zijn zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse samenleving. ,,Aan het eind van dit jaar stop je met je ochtendshow op Radio 538 en wordt Nederland niet meer wakker met Evers Staat Op. Dat zal voor veel luisteraars een groot gemis zijn”, zei Snijders in zijn toespraak.

Edwin Evers is naast dj ambassadeur van Unicef Nederland en spreekt educatieve films in voor kinderen. Daarnaast ondersteunt Evers actief het Ronald McDonald Kinderfonds. In Hardenberg is hij actief bij voetbalvereniging HHC Hardenberg.

Evers werd vrijdagochtend tijdens zijn radioshow verrast door zijn broers die hem meenamen naar Hardenberg. Frank Dane nam de ochtendshow over.