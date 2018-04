Maastricht verwacht 175.000 bezoekers Servaas

Maastricht verwacht eind mei, begin juni zo’n 175.000 bezoekers van de 55e editie van de Heiligdomsvaart. Van 24 mei tot en met 3 juni staat Maastricht elf dagen lang in het teken van allerlei religieuze en culturele festiviteiten rond de patroonheilige van Maastricht, Sint Servaas.

De festiviteiten trekken bezoekers uit binnen- en buitenland, die met talloze bussen naar de Limburgse hoofdstad afreizen. Hoogtepunten vormen de twee ommegangen met relieken van heiligen op 27 mei en 3 juni. Relieken zijn kleding, voorwerpen of overblijfselen van heiligen die aan het volk getoond worden, een oude katholieke traditie. De organisatie verwacht evenveel bezoekers als in 2011. De Heiligdomsvaart wordt eens in de zeven jaar gehouden.

De ommegangen houden in Maastricht een religieuze traditie in stand die in 1391 begon. Ook in het Duitse Aken en Susteren (Limburg) worden Heiligdomsvaarten gehouden, maar die in Maastricht is de bekendste.

Naast de beide ommegangen zijn er onder meer onderwijsprojecten, concerten, dansvoorstellingen, muziek- en toneeluitvoeringen, exposities en filmvertoningen.