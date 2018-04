Markle vertrekt met huwelijk uit tv-serie

De aanstaande vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, was in de VS voor het laatst te zien als actrice in de tv-serie Suits. De zevende jaargang van de serie over advocaten in New York eindigde woensdag in de aflevering ‘Good-Bye’ met het huwelijk van Rachel Zane, gespeeld door Markle, en Mike Ross, gespeeld door Patrick Adams.

De 36-jarige Markle trouwt 19 mei met de Britse prins Harry in Windsor Castle bij Londen. Het wordt volgens de BBC een schitterende en sprookjesachtige huwelijksplechtigheid en niet te vergelijken met het haastige tv-huwelijk van Zane en Ross. Markle is geen actrice meer, want ze is ,,een nieuw hoofdstuk begonnen” met de 33-jarige prins. De serie Suits overleeft haar vertrek, want er komt een achtste seizoen.