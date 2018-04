Onderscheiding voor Caroline Tensen

Caroline Tensen is donderdag geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg de versierselen opgespeld door waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Caroline Tensen zet haar nationale bekendheid als presentatrice in om aandacht te genereren voor mensen in kwetsbare posities, zei Van Aartsen. Zo zet zij zich sinds de oprichting in 1999 van Orange Babies met hart en ziel in voor baby’s en moeders met hiv in Afrika.

Deze betrokkenheid bij maatschappelijke projecten stopt niet wanneer de camera uit staat. Ze gaat ter plekke kijken naar de impact van een internationale hulpactie, is actief als ambassadrice van Stichting Doen en het KWF of biedt een luisterend oor bij het bejaardenhuis om de hoek.