Rotjoch geridderd

Rapper en presentator Angelo Diop, beter bekend als Rotjoch, is in zijn woonplaats Diemen koninklijk onderscheiden. Burgemeester Erik Boog benoemde hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Angelo ontvangt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Met het BNNVARA-programma 101Barz heeft hij veel beginnende artiesten een podium gegeven waardoor ze door konden breken en hun stem konden laten horen. Daarnaast krijgt hij de onderscheiding voor het coachen en begeleiden van jong hiphoptalent en de steun en support die hij jongeren biedt die het moeilijk hebben in de samenleving.

,,Met minimale middelen heeft Angelo Diop laten zien dat er een grote groep artiesten was die voorheen niet gezien werd door de media. En dat er een nóg groter publiek is voor die artiesten”, zegt Kees de Koning, oprichter van het platenlabel Top Notch.