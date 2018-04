Keniaanse film Rafiki in Kenia verboden

De Keniaanse film Rafiki (Vriend), die volgende maand tijdens het filmfestival van Cannes wereldwijd in première gaat, is in eigen land verboden omdat het verhaal over een lesbische liefde gaat. ,,Rafiki probeert homoseksualiteit te legitimeren en normaliseren”, zei Ezekiel Mutua, de chef van de nationale filmkeuringsdienst.

Mutua, die eerder nog lovend was over de rolprent, benadrukte vrijdag dat films de maatschappelijke waarden moeten weergeven en respecteren. ,,We kunnen geen film toelaten die de indruk wekt dat homoseksualiteit in Kenia acceptabel is.” In het Afrikaanse land is homoseksualiteit wettelijk verboden, evenals in veel andere landen op het continent. Overtreding van de regels kan tot maximaal veertien jaar gevangenisstraf betekenen.

De Keniaanse mensenrechtencommissie voor homo’s en lesbiennes had rekening gehouden met dit besluit, maar toonde zich niettemin teleurgesteld. ,,Het is heel triest dat het Keniaanse publiek deze film in eigen land niet te zien krijgt”, reageerde woordvoerster Kari Mugo. Ze hekelde Mutua en zijn medewerkers als ,,moraalpolitie”.

Rafiki is geregisseerd door Wanuri Kahiu en geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Rinkel Film. Cinemien verzorgt de distributie. Kahiu was eveneens ontgoocheld. ,,Helemaal omdat Kenianen al de mogelijkheid hebben films over dit onderwerp te zien, op Netflix. Ook zijn al internationale films vertoond in Kenia met toestemming van de keuringsdienst zelf.”