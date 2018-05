Kritiek op Kanye West na slavernij-uitspraak

De Amerikaanse muzikant Kanye West heeft veel kritiek over zich heen gekregen omdat hij tijdens een bezoek aan de redactie van showbizznieuwssite TMZ zei dat slavernij ,,een keuze” was. ,,Als je hoort dat het 400 jaar duurde, dan klinkt dat als een keuze”, zei de rapper, die ook zei dat ,,we er nog steeds voor kiezen om slaaf te zijn”. Dat leverde veel verontwaardigde reacties op bij de medewerkers van TMZ en op sociale media.

De rapper schreef later op Twitter dat zijn woorden verkeerd ge├»nterpreteerd waren. ,,Natuurlijk weet ik dat slaven niet uit vrije wil geketend werden en op een boot werden gezet. Mijn punt is dat we ondanks onze aantallen in die positie bleven. Dat betekent dat we mentaal tot slaaf waren gemaakt”, verduidelijkte Kanye, die ook een punt maakte van meer vrijheid van meningsuiting. ,,We mogen niet nog eens 400 jaar geketend zijn.”