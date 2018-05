Saskia Noort stoomt door naar koppositie

AMSTERDAM – Saskia Noort heeft met haar nieuwe boek De dag van de doden van Nicci French van de troon gestoten. Stromboli staat deze week op de eerste plek van de Boeken Top 10.

Met Stromboli hoopt succesauteur Noort van het label thrillerschrijver af te komen. Het boek draait om actuele thema’s als #metoo en de wereld van therapieën. Hoofdpersoon Sara is een schrijfster die haar ogenschijnlijk perfecte leven achter zich laat en in Italië retraite gaat. Dit moet een nieuwe start worden, maar mondt uit in een afdaling naar de slechtste momenten van haar verborgen verleden.

De enige nieuwkomer van deze week, Super de luxe van Suzanne Vermeer, staat op de derde plek van de top tien. Onder het pseudoniem Suzanne Vermeer wordt twee keer per jaar een thriller uitgebracht.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (3) Saskia Noort – Stromboli

2. (1) Nicci French – De dag van de doden

3. (-) Suzanne Vermeer – Super de luxe

4. (4) Stephen Fry – Mythos

5. (7) Santa Montefiore – Onder de Italiaanse zon

6. (9) Paolo Cognetti – De acht bergen

8. (11) Jo Nesbø – Macbeth

9. (14) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

10. (13) Frank Krake – De laatste getuige