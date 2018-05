Theater op locatie over Bende van Venlo

Toneelgroep Maastricht komt met een thrillertrilogie op verschillende locaties in Noord-Limburg. De serie wordt in drie jaar gespeeld. Het eerste deel van de trilogie, Ik rij wel, is geïnspireerd op de Bende van Venlo. Voor filmmaker Pieter Kuijpers is de trilogie zijn debuut als theaterregisseur.

Kuijpers maakte in 2003 al Van God Los, een speelfilm over de Bende van Venlo, die tien jaar eerder huishield in Noord- en Midden-Limburg. De film staat los van de nieuwe productie: Kuijpers baseert zijn stuk op een fictief verhaal over wat er vooraf zou zijn gegaan aan de acties van de Bende. De tekst wordt gemaakt door Frans Pollux, huisschrijver van het gezelschap, die er weer een eigen novelle voor als uitgangspunt neemt.

Ik rij wel wordt van eind november tot eind december op locatie in het voormalige Trappistenklooster in Tegelen gespeeld. De productie past door onderwerp en locatie helemaal in het streven van het gezelschap om zich te verbinden met de eigen omgeving.