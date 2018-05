Waylon: ik voel geen extra druk

Het Eurovisiesongfestival beleefde zondagavond de officiële openingsceremonie. Daarbij gingen de afgevaardigden van alle 43 deelnemende landen eerst over de blauwe loper in Lissabon. Dus ook Waylon, die meedoet met zijn nummer Outlaw In ‘Em.

Waylon liet op de blauwe loper weten dat hij geen extra druk voelt na zijn eerdere succesvolle deelname in 2014, toen hij samen met Ilse DeLange tweede werd. ,,We doen gewoon ons ding, wat goed voelt. We hebben veel plezier en het is leuk om onze muziek naar het songfestival te brengen.” Ook kreeg hij de vraag of zijn nummer wel geschikt was voor het muziekfestijn. ,,Er is ruimte voor alle soorten muziek. Alles is mogelijk. Je kan doen wat je wil.”

Het feestje van de openingsceremonie vormt voor de zangers en zangeressen de laatste kans om te ontspannen voordat de generale repetities en de liveshows losbarsten. De halve finales zijn dinsdag en donderdag. De finale is zaterdag.