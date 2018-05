Modigliani geveild voor 157 miljoen dollar

VS maakt weg vrij voor gokken op sport

Toch was het geen recordprijs voor het werk van Modigliani (1884-1920). In 2015 werd een werk van de Italiaanse schilder verkocht voor 170 miljoen dollar.

De verwachtingen waren van tevoren al hooggespannen voor het schilderij dat de Italiaanse schilder in 1917 maakte. Het veilinghuis had ingezet op 150 miljoen dollar voor het werk met de naam ,,Nu couché (sur le côté gauche)”.

NEW YORK (ANP/RTR) - Een naakt portret van Amedeo Modigliani is verkocht voor 157,2 miljoen dollar door veilinghuis Sotheby's. Dat is de vierde hoogste veilingprijs voor een kunstwerk ooit.

