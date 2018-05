De Champions League is ook de komende drie jaar op Veronica te zien. De uitzendrechten zijn gekocht door moederbedrijf Talpa Network. Het is niet bekendgemaakt hoeveel het bedrijf van John de Mol daarvoor betaalt. Veronica zond de wedstrijden uit de Champions League in de afgelopen twee jaar ook al uit. Daarvoor waren de duels te zien bij zusterzender SBS6.

Veronica strikte eerder al Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen van Voetbal Inside. Zij komen over van RTL.