Gouden Palm voor Japans familiedrama

De Gouden Palm van de 71e editie van het filmfestival in Cannes gaat naar het familiedrama ‘Shoplifters’ van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-Eda. Dat heeft de jury zaterdagavond bekendgemaakt.

De 55-jarige Japanse filmmaker die de hoogste onderscheiding kreeg, vertelt het verhaal van een samengeraapte familie buitenbeentjes, die aan de rand van de samenleving bivakkeert. In 2013 viel hij in Cannes al op met ‘Like Father, Like Son’, eveneens een drama dat aankomt en toen goed voor de Juryprijs. De Gouden Palm ging in 1997 voor het laatst naar Japan voor ‘The Eel’ van Shohei Imamura.

De satire ‘BlacKkKlansman’ van Spike Lee over een zwarte politieagent die infiltreert in de Ku Klux Klan kreeg de prijs voor de op een na beste film, de Grand Prix. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal in de jaren zeventig.

De Italiaan Marcello Fonte werd gehuldigd als beste acteur wegens zijn prestaties in de ‘Dogman’ van Matteo Garrones. Hij speelt een goedhartige man die steeds erger getreiterd wordt door een crimineel. De jury riep de Kazachstaanse Samal Jesliamova uit tot beste actrice wegens haar aandeel in het onthutsende drama ‘Ayka’ onder regie van Sergei Dvortsevoi.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het festival werd een speciale Gouden Palm uitgereikt, aan Jean-Luc Godard, omdat de 87-jarige Fransman ,,de bioscoopfilm steeds opnieuw definieert”, lichtte juryvoorzitter Cate Blanchett toe.