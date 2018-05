Optreden Elton John op verzoek prins Harry

De Britse zanger en pianist Elton John heeft na de kerkdienst op de receptie van het jonge echtpaar Harry en Meghan een optreden gegeven. Dat heeft de voorlichter van het paleis zaterdag bekendgemaakt. Wat de 71-jarige artiest ten gehore heeft gebracht, werd niet verteld.

Prins Harry (33) heeft Elton John persoonlijk gevraagd iets te spelen. Die zegde toe wegens zijn goede band met Harry en diens familie. John was bevriend met Harry’s moeder Diana. Toen zij in 1997 om het leven kwam, zong hij op de begrafenis een speciaal voor haar bewerkte versie van Candle in the Wind. Harry was destijds twaalf jaar oud.