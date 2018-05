Franse regisseur aangeklaagd om verkrachting

De Franse filmregisseur Luc Besson (59) is door een 27-jarige vrouw aangeklaagd wegens verkrachting. Dat melden Franse media. De vrouw zou vrijdag aangifte hebben gedaan, maar dat werd pas zaterdagavond bekend.

De vrouw, die haar identiteit nog niet heeft prijsgegeven, zegt dat zij en Besson bekenden van elkaar zijn en in twee films hebben samengewerkt. De regisseur zou de vrouw hebben gedrogeerd en daarna verkracht terwijl ze buiten bewustzijn was.

Besson spreekt de aantijging tegen. Volgens een advocaat ,,viel Besson van zijn stoel van verbazing” toen hij over de aanklacht hoorde. Besson erkent dat hij de vrouw kent, maar ontkent verder alles. De regisseur is vooral bekend van de films The Fifth Element, Lucy, Taken en I Love You Phillip Morris.

De Italiaanse actrice Asia Argento die de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein aanklaagde wegens seksueel geweld, heeft gezegd dat meer misbruikers zullen worden ontmaskerd. Ze zinspeelde erop dat daar mensen tussen zouden zitten die zaterdagavond bij het filmfestival in Cannes aanwezig waren bij de slotceremonie van het filmfestival in de Franse stad, waar ze haar uitspraak deed. Ze noemde geen namen.

Argento beschuldigt Weinstein ervan dat hij haar tijdens het filmfestival van Cannes in 1997 heeft verkracht. De actrice was toen 21 jaar oud. Volgens Weinstein stemde Argento destijds in met het seksuele contact. Ze kreeg een ovatie voor haar slotopmerking: ,,Zelfs vanavond, zitten er schuldigen onder u die voor hun gedrag tegen vrouwen verantwoordelijk moeten worden gehouden. U weet wie u bent, maar het allerbelangrijkste is dat wij weten wie u bent, en we zullen u niet langer toestaan dat u ermee wegkomt.”