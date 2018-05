Gitaar Bob Dylan geveild voor 416.000 euro

Een gitaar van Bob Dylan is voor 490.000 dollar (416.000 euro) van de hand gegaan. Dat meldt veilinghuis Julien dat de elektrische gitaar Fender Telecaster uit 1965 zaterdag in New York veilde.

NEW YORK (ANP) - Een gitaar van Bob Dylan is voor 490.000 dollar (416.000 euro) van de hand gegaan. Dat meldt veilinghuis Julien dat de elektrische gitaar Fender Telecaster uit 1965 zaterdag in New York veilde.

