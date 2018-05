Obama’s gaan programma’s maken voor Netflix

De vorige president van Amerika, Barack Obama, en zijn vrouw Michelle gaan aan de slag bij Netflix. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt. De ex-president en ex-first lady gaan films, series en documentaires maken.

De Obama’s zeggen de kracht van het vertellen van verhalen te willen versterken om gemeenschappelijke waarden te promoten. ,,We hopen de getalenteerde, inspirerende en creatieve stemmen te cultiveren. Stemmen die meer empathie en begrip tussen mensen bevorderen, we hopen hen te helpen hun verhalen te delen met de hele wereld”, zei Barack Obama in een verklaring waaruit CNN citeert.

De Obama’s tekenden een meerjarig contract. Het was al een tijdje duidelijk dat Netflix Barack en Michelle wilde inlijven. In maart schreef The New York Times er al over. Het maken van docu’s, films en films past bij de Obama’s, zei een naaste medewerker toen.