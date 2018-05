Sheeran en Lamar winnaars bij Billboard Awards

Ed Sheeran en Kendrick Lamar hebben bij de uitreiking van de Billboard Music Awards de meeste prijzen in de wacht gesleept. De Engelse zanger en de Amerikaanse rapper gingen er beiden met zes trofeeën vandoor. Sheeran won onder meer in de categorieën beste artiest en beste mannelijke artiest, beste radio- en hitparadeliedje (voor Shape of You). Lamar won vooral prijzen in de hiphop/rap-categorieën.

Andere muzikanten die succesvol waren op het gala waren Bruno Mars met vijf beeldjes, de rockband Imagine Dragons (vier prijzen), The Chainsmokers (drie) en Taylor Swift (twee). Voor Drake viel de oogst tegen. De Amerikaanse artiest verzilverde slechts een van zijn negen nominaties.

Janet Jackson won dit jaar de Billboard Icon Award. Ze voegde zich daarmee in een bijzonder rijtje. De oeuvreprijs werd eerder gegeven aan onder meer Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Céline Dion en Cher.

De show vond plaats in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Zangeres Kelly Clarkson was de presentatrice van dienst.