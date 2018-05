Biografie Dirk Kuijt bovenaan Boeken Top 10

AMSTERDAM – De nieuwe biografie Dirk Kuijt – Het geloof in succes is het best verkochte boek van afgelopen week. De door de Telegraafjournalist Jaap de Groot geschreven biografie staat bovenaan de Boeken Top 10.

In het boek zegt Kuijt onder meer dat hij zich bij zijn terugkeer in De Kuip ergerde aan het gebrek aan professionaliteit bij de Rotterdamse club Feyenoord. De 37-jarige Katwijker omschrijft de situatie in de kleedkamer als ,,een speeltuin” en uit in zijn verhaal ook zijn frustraties over trainer Giovanni van Bronckhorst, onder wie hij in het seizoen 2016-2017 op de bank belandde. Feyenoord nam afstand van de kritische uitspraken van de profvoetballer.

De oud-international beëindigde vorig jaar bij Feyenoord na het binnenhalen van de landstitel zijn professionele loopbaan. Kuijt wordt zondag in Rotterdam nog één keer in het zonnetje gezet. Tal van grootheden uit binnen- en buitenland maken in De Kuip hun opwachting bij zijn officiële afscheidsduel.

Ook nieuw in de Boeken Top 10 is het boek dat kunsthandelaar Jan Six schreef over het schilderij van Rembrandt dat hij ontdekte. De kunsthistoricus kocht het werk, een portret van een jonge man, op een veiling in Londen voor 156.000 euro. Hij vermoedde direct dat het om een Rembrandt ging en kreeg daarvan bevestiging door diverse experts. Het doek, dat vermoedelijk uit 1634 dateert, is nog tot 15 juni te zien in de Hermitage in Amsterdam.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Jaap de Groot – Dirk Kuyt

2. (3) Murat Isik – Wees onzichtbaar

3. (1) Saskia Noort – Stromboli

4. (4) Suzanne Vermeer – Super de luxe

5. (7) David Baldacci – Doodskleur

6. (2) Nicci French – De dag van de doden

7 (-) Jan Six – Rembrandts ‘Portret van een jonge man’

8. (10) Stephen Fry – Mythos

9. (-) Joyce Everink & Scarlet Hemkes – Ik vrouw van jou

10. (5) Frank Krake – De laatste getuige