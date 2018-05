Europese beurzen overwegend hoger

De Europese beurzen gingen donderdag overwegend licht vooruit. De autobouwers stonden onder druk door de dreiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen op voertuigen. Beleggers verwerkten verder de notulen van de Federal Reserve (Fed), waarin werd gehint op een spoedige nieuwe renteverhoging in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 567,46 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 805,43 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 en 0,5 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Altice staakte de opmars en was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van ruim 2 procent. Het kabel- en telecomconcern steeg woensdag nog meer dan 30 procent door de aanhoudende speculatie over consolidatie in de Franse telecomsector. Chipmachinemaker ASML ging aan kop met een plus van 1,5 procent.

Unibail-Rodamco won 0,1 procent. De aandeelhouders van het Australische vastgoedfonds Westfield hebben ingestemd met de overname door het Frans-Nederlandse bedrijf.

KPN zakte 0,5 procent. Het telecomconcern keert op 30 mei een speciaal interim dividend van 1,3 eurocent per aandeel uit. KPN had al aangekondigd om het te ontvangen Telefónica Deutschland-dividend over 2017 aan zijn aandeelhouders uit te keren.

De Duitse autofabrikanten BMW, Daimler en Volkswagen verloren in Frankfurt tot 2,7 procent door de vrees voor nieuwe importtarieven in de VS. PSA Peugeot Citroën en Renault zakten 1,8 en 0,8 procent in Parijs.

Deutsche Bank won 0,8 procent. De grootste bank van Duitsland gaat zijn kosten verder omlaag brengen en zet daarbij een groot deel van zijn personeel buiten de deur. De bank wil het personeelsbestand verminderen van de huidige 97.000 medewerkers, naar een aantal dat ,,behoorlijk minder” dan 90.000 zal zijn.

ThyssenKrupp (plus 1,3 procent) zette de opmars voort. De activistische investeerder Elliot Advisors bevestigde een significant belang in het staal- en industrieconcern te hebben genomen. Het aandeel steeg woensdag al bijna 10 procent. In Zürich keldere Aryzta ruim 25 procent na een winstalarm van het Zwitserse voedingsbedrijf.

De euro was 1,1740 dollar waard, tegen 1,1699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 71,44 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 79,19 dollar per vat.