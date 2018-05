Paul van Vliet, alleen nog op deze zondag

Entertainer Paul van Vliet stopt zondag na zes jaar met zijn zondagmiddagvoorstellingen in de Koninklijke Schouwburg in zijn geboorte- en woonplaats Den Haag. Hij wil ermee ophouden nu de show nog volop volk trekt en hijzelf nog zo fit als een hoentje is.

Daarbij zou er nu eigenlijk weer eens een heel nieuw programma op touw moeten worden gezet en daar gaat de 82-jarige publiekslieveling niet aan beginnen.

Van Vliet stopt echter niet met werken. Hij blijft her en der en bij tijd en wijle optreden. Hij heeft ook verschillende andere plannen, zoals de publicatie van een boek met brieven die hij schreef aan mensen die belangrijk voor hem zijn (geweest), of ze nog leven of reeds gestorven zijn.

In 2012 begon hij met Zondag in Den Haag om die na drie jaar te verruilen voor Alleen op zondag, die hij dus deze zondag voor het laatst ten beste geeft. De zondagmiddagshows bleken meteen bij aanvang een schot in de roos, zeker ook voor wat ouder publiek dat mildere humor op prijs stelt. Van Vliet bracht een programma met een mix van oud en nieuw werk, waarin diverse van zijn typetjes herleefden. De kaarten waren niet aan te slepen en telkens werden er weer nieuwe shows geagendeerd.

Paul van Vliet begon al op school met cabaret en bekwaamde zich verder in het métier als student in Leiden. Hij werd daarna professioneel artiest met de oprichting van het cabaret PePijn. In 1966 werd hij in één klap een nationale beroemdheidheid door een op televisie uitgezonden conférence in de Ridderzaal, met de net verloofde Beatrix en Claus als hoofdgasten. In 1971 begon hij een solocarrière waarmee hij het Nederlandse culturele erfgoed zou verrijken met legendarisch geworden types als Bram van de commune en Majoor Kees en chansons als Meisjes van dertien en De zee.