Weinstein op borgtocht vrij

Harvey Weinstein kan de behandeling van zijn zaak in vrijheid afwachten. De rechter in New York besloot dat de filmproducent op borgtocht kan worden vrijgelaten. De borgsom bedraagt een miljoen dollar (circa 858.000 euro). Weinstein moet verder zijn paspoort inleveren en een apparaat dragen waarmee hij te volgen is.

De politie maakte eerder bekend dat Weinstein wordt vervolgd voor verkrachting en andere strafbare feiten. Die hebben betrekking op twee vrouwen, waarvan de identiteit niet is bekendgemaakt.

Weinstein meldde zich vrijdag bij de politie in New York. Agenten brachten hem later in handboeien naar de rechtbank. Een aanklager verweet de 66-jarige filmproducent zijn ,,positie, geld en macht” te hebben ingezet om jonge vrouwen seksueel te kunnen misbruiken.