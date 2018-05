Het Pauperparadijs 36 keer te zien in Carré

Het Pauperparadijs is deze zomer 36 keer te zien in Koninklijk Theater Carré. Tijdens de perspresentatie werd bekend dat de succesvolle voorstelling, die de afgelopen twee zomers in Veenhuizen was, een week langer in het Amsterdamse theater staat. Volgens scriptschrijver en regisseur Tom de Ket wordt het stuk flink aangepast. Het decor ter grootte van een voetbalveld moet nu naar ,,een postzegel die Carré heet”.

Volgens De Ket is het verhaal van Het Pauperparadijs, dat zich afspeelt in de negentiende eeuw, nog altijd actueel. ,,De plannen van de VVD om de bijstand af te schaffen, laten zien dat er nog steeds wordt gedacht: armoede is eigen schuld dikke bult”. ,,Het is een geschiedenis waar we nog steeds niet van willen leren.”

Het Pauperparadijs is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen. Het stuk ging in 2016 in première in Veenhuizen, op de binnenplaats van het Nationaal Gevangenismuseum, en was binnen een mum van tijd uitverkocht. Daarop volgde vorig jaar een eveneens succesvolle tweede serie.

Het verhaal gaat over de Amsterdamse weesjongen Teunis (Steyn de Leeuwe/Bart Rijnink), die samen met honderden andere ‘paupers’ naar de armengestichten in Drenthe wordt gestuurd. Daar wordt hij verliefd op bewakersdochter Cato (Margreet Boersbroek/Lottie Hellingman). Hun liefde wordt niet geaccepteerd, waarop ze proberen te vluchten.

Het decor voor de voorstelling is radicaal omgegooid, vertelt De Ket. Er worden behalve mobiele decors nu ook videoprojecties gebruikt.