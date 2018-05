Lowlands 2018 uitverkocht

De 26e editie van Lowlands, het driedaagse festival in Biddinghuizen, is uitverkocht. Er zijn 60.000 kaarten de deur uit gegaan. Lowlands is op 17, 18 en 19 augustus.

Op het programma staan onder meer Gorillaz, Kendrick Lamar, De La Soul, N.E.R.D., The War On Drugs en Dua Lipa. Maar ook Patti Smith, Spinvis en De Staat geven een optreden op een van de twaalf podia.

Voor het comedypodium is Arjen Lubach geboekt, evenals Lebbis, UK Comedy Line-Up, Comedytrain, Badum Oneliners Live, Eva Crutzen, Klikbeet en Stefano Keizers. Verder komt er een theater-, literair en wetenschappelijk programma.