Manager verliest zaak tegen Afrojack

Dj Afrojack hoeft gemaakte afspraken met zijn voormalige manager niet na te komen en hij hoeft hem geen schadevergoeding van meer dan 7 miljoen euro te betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.

De voormalige manager eiste in een rechtszaak dat de dj zich zou houden aan een samenwerkingsovereenkomst. Die afspraak behelsde onder meer dat de toenmalige manager voor de helft aandeelhouder zou worden in een bedrijf waar de dj al zijn andere activiteiten in onderbracht. Tegelijkertijd zou Afrojack voor 1 miljoen euro aandelen kopen in het bedrijf van de manager.

,,Een manager heeft een zorgplichten en moet de belangen van zijn artiest behartigen en die van zichzelf ondergeschikt maken”, stelt de rechtbank. ,,Een manager en een artiest hebben weliswaar tot op zekere hoogte altijd een tegenstrijdig belang (bijvoorbeeld als het gaat om het loon van de manager), maar de afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst gingen veel verder. Omdat de toenmalige manager zijn cliënt daarover niet goed heeft geadviseerd, en ook nooit heeft aangeraden een onafhankelijk adviseur in de arm te nemen, heeft hij zijn zorgplicht ten aanzien van zijn cliënt geschonden.”