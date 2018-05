John Malkovich speelt Weinstein op toneel

De Amerikaanse filmster John Malkovich kruipt op toneel in de huid van de voormalige Hollywoodtycoon Harvey Weinstein. Dat heeft de 64-jarige acteur donderdag gezegd in een interview met de Duitse zender WDR tijdens het Ruhrfestival in Recklinghausen.

Malkovich speelt Weinstein in het theaterstuk ‘Bitter Wheat’ van scenario- en toneelschrijver David Mamet, dat volgend jaar in Londen op de planken wordt gebracht. ,,Het stuk is heel vrolijk en tegelijk heel walgelijk. Ik weet zeker dat we daarmee zullen polariseren”.

De van zijn voetstuk gevallen filmproducent Weinstein (66) is woensdag in New York aangeklaagd wegens onder meer verkrachting.