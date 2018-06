Britse acteur grijpt in tijdens overval

Acteur Benedict Cumberbatch is vrijdagavond in actie gekomen toen hij getuige was van een overval. Cumberbatch schoot te hulp toen hij zag dat een groepje mannen een maaltijdbezorger belaagde, berichten Britse media zaterdag.

Cumberbatch zat samen met zijn vrouw Sophie Hunter in een Uber in het centrum van Londen en zag hoe een fietser met een fles op zijn hoofd werd geslagen. De Sherlock-ster rende daarop naar het slachtoffer toe en joeg de aanvallers weg. Ze zouden geprobeerd hebben de fiets te stelen.

De bezorger raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De 41-jarige acteur reageerde nadien nogal laconiek op zijn heldendaad. ,,Ik heb het gedaan om, nou ja, ik moest wel, weet je”, zei Cumberbatch tegen The Sun. De overval vond plaats in de buurt van Baker Street, de weg waar de fictieve detective Sherlock Holmes woont.