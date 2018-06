Laatste week Humberto Tan bij RTL Late Night

Humberto Tan begint aan zijn laatste week RTL Late Night. Na vijf seizoenen en ruim duizend afleveringen moet Humberto vrijdag afscheid nemen van de talkshow.

Humberto kreeg begin dit jaar te horen dat RTL hem niet langer ziet als het gezicht van de latenighttalkshow. ,,Ik ga stoppen met RTL Late Night. Dat is niet op eigen verzoek, dat is op verzoek van de leiding van RTL 4”, maakte Humberto zijn vertrek in februari bekend. ,,Ik ben het niet met die beslissing eens, ik respecteer die beslissing wel.”

RTL maakte de opvolger van Humberto al snel bekend: Twan Huys is vanaf september te zien in de talkshow. Hij krijgt de taak RTL Late Night journalistieker te maken. Huys was 25 jaar lang presentator bij de publieke omroep, eind april praatte hij voor het laatst Nieuwsuur aan elkaar.

Het vertrek van Humberto gaat niet stilletjes voorbij. In zijn laatste vijf afleveringen wordt de presentator compleet verrast. ,,Een kwartier voor de uitzending kom ik binnen, ga ik zitten en dan zie ik wie er zijn”, zei hij eerder op 538.

Ondanks zijn gedwongen einde bij RTL Late Night besloot Humberto RTL trouw te blijven. Vorige week verlengde hij zijn contract met drie jaar. Humberto gaat nieuwe programma’s ontwikkelen en neemt andere presentatieklussen voor zijn rekening. Zo is hij het nieuwe gezicht van de talentenjacht Holland’s Got Talent, waarin Paul de Leeuw als jurylid aanschuift, en presenteert hij dansshow Dance Dance Dance.