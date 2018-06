Fred van Leer schrijft bestseller

AMSTERDAM – Fred van Leer is, naast stylist, televisiepersoonlijkheid, YouTube- en Instagram-fenomeen nu ook een succesvol auteur. Zijn boek Leer van Fred komt deze week binnen op de eerste plek van de Boeken Top 10.

In Leer van Fred doet Van Leer een boekje open over zijn persoonlijke leven en deelt hij zijn beste stylingtips. De stylist geeft advies over wat je als moderne vrouw minimaal in de kledingkast moet hebben, wat wel kan en wat absoluut niet en hoe je elke keer weer een nieuwe look kan creƫren met basis-items.

Bekende klanten van Fred, zoals Kim-Lian van der Meij, Glennis Grace en Caroline Tensen, werkten mee aan het boek vol hilarische uitspraken en sappige anekdotes.

De rest van de top 3 van de bestsellerslijst is onveranderd. Stromboli van Saskia Noort staat wederom op de tweede plaats en Stephen King bezet met De buitenstaander voor de tweede week plek drie.

Boeken Top 10

1. (-) Fred van Leer – Leer van Fred

2. (2) Saskia Noort – Stromboli

3. (3) Stephen King – De buitenstaander

4. (1) Murat Isik – Wees onzichtbaar

5. (6) Jaap de Groot – Dirk Kuyt

6. (4) Suzanne Vermeer – Super de luxe

7. (5) Nicci French – De dag van de doden

8. (9) Paolo Cognetti – De acht bergen

9. (7) Stephen Fry – Mythos

10. (8) David Baldacci – Doodskleur