Songfestival mogelijk niet in Jeruzalem

Het Eurovisiesongfestival 2019 wordt mogelijk niet in Jeruzalem gehouden. Dit zei de directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Cultuur en Sport, Yossi Sharabi, tegen Israëlische media. Hij sprak in een antwoord op vragen over het afzeggen van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Israël.

De Argentijnen zegden op de valreep af omdat ze niet in Jeruzalem willen spelen. De stad is omstreden, omdat Israël het bezette Arabische deel heeft geannexeerd, terwijl dat volgens de VN via onderhandelingen de hoofdstad van Palestina moeten worden. De oefenwedstrijd zou eerst in Haifa worden gespeeld, maar Israël verplaatste het evenement naar Jeruzalem, meldde de krant Haaretz.

Sharabi waarschuwde dat het Eurovisiesongfestival waarschijnlijk ook problemen in Jeruzalem krijgt. ,,Eurovisie in Jeruzalem? Dat staat helemaal niet vast”, aldus de topambtenaar.

Afgelopen maand won de Israëlische Netta Barzilai het songfestival van 2018 in Lissabon. Zoals gebruikelijk organiseert het winnende land het volgende festival. Sharabi’s chef, minister Miri Regev (Cultuur en Sport) heeft eerder gezegd dat dat in Jeruzalem zal zijn.