Journalisten Zuid-Korea opgepakt in Singapore

De autoriteiten in Singapore hebben twee medewerkers opgepakt van een Zuid-Koreaans radio- en televisienetwerk. Dat gebeurde nadat melding was gemaakt van indringers in de woning van de Noord-Koreaanse ambassadeur, meldt de politie op Facebook.

Agenten arresteerden daarop twee medewerkers van Korean Broadcasting System News. Zij riskeren een celstraf van drie maanden of een boete. Er wordt nog onderzoek gedaan naar twee andere Zuid-Koreanen, onder wie de tolk van de groep.

,,Journalisten die een strafbaar feit plegen in Singapore krijgen geen accreditatie en kunnen dus geen verslag doen van de top tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea”, waarschuwt de politie. Ook kunnen buitenlanders die in de fout gaan het land worden uitgezet.