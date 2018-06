‘Geen castings meer achter gesloten deuren’

De grootste Amerikaanse vakbond voor acteurs en vier grote televisienetwerken zijn overeengekomen om audities niet meer in privé hotelkamers en privé optrekjes te laten plaatsvinden. De maatregel moet de kans verkleinen dat acteurs seksueel worden misbruikt tijdens castings.

Screen Actors Guild vertegenwoordigt 160.00 acteurs. De vakbond meldde dat met mediabedrijven ABC, CBS, NBC en Fox is overeengekomen om castings niet meer in dergelijke privé settings te houden. Het maakt deel uit van een nieuwe, voorlopige cao-overeenkomst, waarover de raad van bestuur van de vakbond zich nog moet buigen.

De maatregel volgt op de grote verontwaardiging die is ontstaan na verhalen over seksueel wangedrag binnen de filmindustrie en daarbuiten. In het bijzonder die over filmproducent Harvey Weinstein, die zijn macht meermaals zou hebben gebruikt voor seksueel genot. Door de Weinstein-affaire ontstond de #MeToo-beweging.