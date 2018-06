Landgraaf bijna klaar voor 49e Pinkpop

Festivalminnend Nederland maakt zich op voor de 49e editie van Pinkpop. Grote namen als Pearl Jam, The Offspring, Foo Fighters, Editors en Bruno Mars strijken vrijdag, zaterdag en zondag neer in Limburg.

Bruno Mars maakt zijn debuut in Landgraaf, maar is zondagavond meteen de grote afsluiter van Pinkpop. Ook Pearl Jam en Foo Fighters, die beiden al twee keer eerder op het Limburgse festival optraden, nemen een dagafsluiting voor hun rekening. Pearl Jam staat op de eerste festivaldag, vrijdag, als laatste act op het podium, zaterdag is het de beurt aan Foo Fighters.

Ook dit jaar staan er weer heel wat Nederlandse acts op Pinkpop. BLØF en Blaudzun treden voor de tweede keer op in Landgraaf, net als Ronnie Flex die er vorig jaar ook al bij was met zijn Deuxperience-band. Ronnies Drank & drugs-maatje Lil’Kleine beleeft zijn Pinkpop-vuurdoop, net als Maan en Oliver Heldens.

Pinkpop-directeur Jan Smeets werd vorige maand voor de derde keer geopereerd aan zijn hart. Hij is momenteel nog aan het herstellen, maar het gaat vooruit, zegt hij tegen het ANP. Hij is van plan erbij te zijn, al moet hij het waarschijnlijk wel iets rustiger aan doen. ,,Maar dat zien we nog wel. Er komen veel mensen, die moeten toch goed worden ontvangen.”

Voor het festival zijn nog kaarten te koop. De weekendtickets zijn uitverkocht, maar voor zowel de vrijdag, zaterdag als zondag zijn nog dagkaarten te krijgen. Na de dip in 2005, toen slechts 20.000 mensen Pinkpop bezochten, is het festival de laatste jaren, op 2013 na, elk jaar uitverkocht geweest.

Hoewel de 49e editie van het festival nog moet beginnen, kijkt Smeets al uit naar de vijftigste Pinkpop, volgend jaar. ,,Misschien dat veel grotere acts willen meedoen die ooit bij ons gespeeld hebben en nu ‘huge’ zijn. Misschien dat het een dag langer gaat duren… maar daar moet je wel een vergunning voor hebben”, zei Smeets in februari. De gemeente liet toen weten daar wel oren naar te hebben.