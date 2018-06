Waterballet in Haagse schouwburg

De orkestbak van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag staat onder water. Uit een brandweeraansluitpunt is er dinsdagochtend circa 10.000 liter water ingelopen. In de orkestbak zwemmen vanaf medio volgende week de nymfen uit het toneelstuk Ondine, een romantisch maar duister sprookje opgevoerd door het Arnhemse gezelschap Toneelgroep Oostpool en huisbespeler Het Nationale Theater. Regisseur is Jeroen De Man, die dinsdag als eerste een duik nam.

,,Water ziet er onschuldig uit, een beetje lievig, maar het heeft een enorme kracht. We willen de dreiging van water laten zien”, aldus De Man inmiddels in zijn badjas. De Koning der Watergeesten neemt in het stuk wraak op Ridder Hans, die scharrelt met waternymf Ondine.

De hele waterinstallatie weegt 15.000 kilo en staat op het hefplateau dat een orkest kan dragen, dus dat moet wel lukken. Hoe het de zaal zal vergaan als de bak lek raakt, is een kwestie van afwachten. De kans dat het op dergelijk belevenistheater uitloopt, is niet zo groot: er is een heus vijverconstructiebedrijf aan te pas gekomen. Het water wordt verder vers gehouden met uv-lampen en filters. Het circuleert bovendien en wordt blijvend gecontroleerd door waterleidingbedrijf Dunea.

Maar liefst twintig acteurs komen op de planken, onder enorme netten die tot in de zaal reiken en soms achter een regengordijn. Onder hen zijn Stefan de Walle, Antoinette Jelgersma, Mark Rietman en de sterk opkomende Joris Smit. Ondine is onderdeel van Feest aan Zee, waarmee Den Haag viert dat Scheveningen tweehonderd jaar badplaats is.

De voorstelling is van 19 juni tot en met 7 juli alleen te zien in de Koninklijke Schouwburg.