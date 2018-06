Museum toont Iran als bakermat beschaving

Het Drents Museum in Assen toont deze zomer bijna tweehonderd schatten uit Iran. Het gaat met name om goud en aardewerk van het Nationaal Museum van Iran in Teheran. De objecten stammen uit de periode van 10.000 voor Christus tot 1700 na aanvang van onze jaartelling.

In Assen vinden ze het tijd dat we meer kennis nemen van de cultuur van Iran, blijkt ook uit de woorden van directeur Harry Tupan in de catalogus over de tentoonstelling ‘Iran – Bakermat van de beschaving’. Hij bezocht het land ter voorbereiding: ,,Ronddwalend door de museumzalen realiseerde ik mij pas dat in deze regio echt de wortels van de beschaving liggen, of beter gezegd van onze beschaving.”

,,De neolithische revolutie die ons landbouw en aardewerk heeft gebracht, is daar begonnen. Het bewerken van koper en andere ertsen, vindt daar zijn oorsprong. Pas tweeduizend jaar later maakten onze voorouders in wat nu Nederland is daarmee kennis. Natuurlijk is er in de tentoonstelling veel goud te zien, maar ook aardewerk en sieraden van een oogverblindende schoonheid”, schrijft Tupan.

,,Relatief weinig mensen hebben Iran bezocht en wat er in de pers over wordt verteld, gaat meestal over atoomzaken en boycotten”, zegt hij. Hij trof achterdocht noch onveiligheid aan. ,,En ja, het is een islamitisch land, maar de moskee├źn zijn op vrijdag bepaald niet afgeladen vol”, merkte Tupan.

De tentoonstelling past in een traditie die het Drents Museum aan het opbouwen is. Het bracht al diverse grote, onverwachte archeologische exposities. Deze tentoonstelling, die van 17 juni tot en met 18 november zal plaatshebben, was een lang gekoesterde wens in Assen. Uiteindelijk werd een ingang gevonden via collega’s van de Bundeskunsthalle in Bonn, die eerder ook een zeer succesvolle Iraanse expositie maakten.