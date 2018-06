Twee miljoenste bezoeker voor Bowie-expo

De expositie ‘David Bowie is’ mag zich nog altijd verheugen in een grote belangstelling. Volgende week woensdag wordt in het Brooklyn Museum in New York de twee miljoenste bezoeker in het zonnetje gezet. Dat meldt Variety.

De tentoonstelling over de Britse zanger, songwriter, muziekproducer en acteur, die in januari 2016 overleed, reisde vijf jaar lang de wereld over. In Groningen, waar de expositie van 10 december 2015 tot en met 10 april 2016 te zien was, passeerden 200.000 liefhebbers de kassa. Het Brooklyn is het laatste museum waar de Bowie-expo te zien is, na 15 juli valt het doek.

De overzichtstentoonstelling geeft een beeld van hoe Bowie werd beïnvloed door stromingen in de kunst, theater en cultuur, maar ook hoe Bowie die op zijn beurt weer inspireerde. Er zijn onder meer persoonlijke bezittingen, zoals handgeschreven teksten en kleding, te zien.